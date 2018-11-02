Стивена Хокинга могут изобразить на британской банкноте

Изображение одного из выдающихся британских ученых украсит новую банкноту номиналом в £50 (около $66), которая должна прийти на замену нынешней бумажной купюре, впервые введенной в оборот в 1981 году. Об этом в пятницу сообщает вещательная корпорация BBC.
«Наши банкноты представляют собой возможность показать разнообразие общества в Соединенном Королевстве и отметить вклад его великих граждан», — приводит BBC слова главы Банка Англии Марка Карни. Отмечается, что в число номинантов может входить любой человек, который занимался наукой, в том числе в области астрономии, биологии, химии, инженерии, математики, медицины и физики.
Среди возможных кандидатов — британский физик-теоретик Стивен Хокинг (1942-2018). Его основной областью научных интересов были космология и квантовая гравитация, много времени он уделил изучению черных дыр. В частности, он является автором теории «испарения» черных дыр за счет радиации — это явление получило название «излучение Хокинга».
Другим претендентом Би-би-си называет британского математика и криптографа Алана Тьюринга (1912-1954) — человека, которому удалось разгадать код шифровальной машины времен Второй мировой войны «Энигма».
Банку Англии предстоит разработать и утвердить дизайн новой банкноты, дата ввода которой в обращение остается неизвестной. Британский центробанк ранее, в сентябре 2017 года, ввел в обращение купюру из синтетических полимеров номиналом в £10 с изображением английской писательницы Джейн Остин (1775-1817), а годом ранее — номиналом в £5 с портретом бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля (1874-1965).
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