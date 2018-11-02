Хакеры получили доступ к 47 тысячам Facebook-аккаунтов украинцев

В интернете в свободном доступе выложена информация о 257 тысячах пользователей Facebook, у 81 тысячи аккаунтов доступны даже личные сообщения. Об этом сообщает BBC.
Хакеры, стоящие за утечкой, утверждают, что всего у них есть данные 120 млн человек, однако подтверждена информация только по 257 тысячах.
Больше всего от рук злоумышленников пострадала Украина. Среди взломанных аккаунтов насчитали 47 тысяч украинских пользователей. Россию в качестве страны проживания указали 12 тысяч человек. Всего на сайте почти 200 страновых разделов, в выборке есть аккаунты из Великобритании, США, Бразилии и др.
Согласно объявлениям, эти профайлы продаются по 10 центов.
Как показало расследование Facebook, злоумышленники использовали вредоносные расширения для браузеров, чтобы получить данные пользователей.
По информации BBC, совокупность признаков показывает, что и к запуску портала, и, возможно, ко взлому могли иметь отношение люди, связанные с Россией.
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