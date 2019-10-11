Банк Англии показал новую 20-фунтовую купюру из пластика

Банк Англии представил дизайн новой 20-фунтовой банкноты с изображением британского художника Уильям Тернер. Об этом сообщается на сайте госрегулятора. Купюры сделаны из полимерного пластика, в обращение их выпустят 20 февраля следующего года.

Как отмечает Банк Англии, у новой купюры сложные элементы защиты, что делает ее «самой надежной» по сравнению с другими банкнотами, которые есть в обращении. Полимерные банкноты, сообщает банк, меньше изнашиваются при повседневном использовании. Кроме того, у новой купюры будет специальное напыление, которое может людям с нарушением зрения распознать информацию с банкноты.

Нынешние 20-фунтовые купюры с изображением королевы Елизаветы II, согласно заявлению банка, будут постепенно изыматься из обращения. Кроме того, в 2021 году банк выпустит новую купюру в 50 фунтов с изображением математика Алана Тьюринга.