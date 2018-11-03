Ученые обнаружили на поверхности Марса следы трех озер

Следы трех древних водоемов обнаружили ученые на поверхности Марса в районе Hellas Planitia (равнина Эллады), образовавшейся в результате падения на поверхность планеты крупного небесного тела. Как сообщил интернет-портал Space.com со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Astrobiology, диаметр самого большого из высохших озер достигал 77 км.

По словам одной из участниц исследования, геолога из института SETI Вирджинии Галик, "поверхность Hellas Planitia, покрытую лавой и вулканическим пеплом, прорезают каналы в сотни метров ширины". Согласно гипотезе исследователей, один из водоемов образовался в результате выпадения осадков, второй - собирал подпочвенные воды, а в третий, вероятно, вливалась река.

Исследователи обратили внимание, что следы водоемов на Марсе выглядят примерно так же, как и пересохшие озера на Земле. В частности, они нашли сходство между ними и озером на территории штата Вашингтон, которое образовалось в результате наводнения, а затем пересохло. Сходную геологическую структуру имеют и участки вдоль реки Миссисипи, которые на протяжении столетий затоплялись при половодье, а также озера с высокой степенью солености воды в Андах, где постоянно сохраняется холодная сухая погода.

Авторы исследования не исключают возможности того, что в озерах могли обитать какие-то живые организмы, если вода была достаточно теплой.