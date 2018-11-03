Илон Маск пожаловался на худший год в своей жизни

Основатель компании Tesla Илон Маск назвал 2018 год худшим в жизни из-за проблем, связанных с производством электромобиля Model 3.

«Это было ужасно. Честно говоря, за этот год я будто постарел на пять лет. Худший год в моей карьере. Безумно болезненный», — рассказал предприниматель в интервью порталу Recode.

По словам Маска, зачастую ему приходилось работать над проектом Tesla по 120 часов в неделю.

«Были времена, когда я спал пару часов, работал, спал, снова работал и так семь дней в неделю. 120 часов или что-то столь же безумное. Работая столько, ты слетаешь с катушек. Сейчас я работаю 80-90 часов в неделю. Это еще куда ни шло», — отметил миллиардер.

Ранее бизнесмен признавал, что у компании, возможно, были слишком амбициозные планы при разработке Model X. Также интерьер бюджетной Model 3 был упрощен, чтобы сократить время производства автомобиля.

В 2018 году Tesla борется за поддержание уровня темпов производства и выполнения уже поступивших заказов. В августе компания сообщила о рекордных убытках в 771,5 миллиона долларов во втором квартале. В первом квартале этот показатели достиг 710 миллионов.

В октябре Илон Маск покинул пост председателя совета директоров Tesla по условиям соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, обвинившей бизнесмена в мошенничестве. При этом основатель компании сохранил должность ее гендиректора.