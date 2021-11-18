Корабль для полетов на Марс планируют испытать уже в январе

Тестовый орбитальный полет прототипа космического корабля Starship компании SpaceX может состояться уже в январе 2022 года. Об этом заявил в среду основатель компании Илон Маск.

«Первый орбитальный полет мы надеемся провести в феврале... В этом месяце мы закончим со стартовым столом и пусковой вышкой, в декабре проведем несколько тестов и совершим запуск в январе», — сказал он в ходе своего выступления по видеосвязи в мероприятии, организованном Национальными академиями наук инженерии и медицины (NASEM).

Предприниматель отметил, что первый такой запуск «связан с большим риском», так что нет уверенности, что все пройдет удачно, однако так или иначе в SpaceX «смогут добиться заметного прогресса» в плане развития систем аппарата.

Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек. Прототипы корабля уже несколько раз совершали тестовые полеты с возвращением на Землю, однако пока они проходили в пределах земной атмосферы. Из всех летных испытаний Starship лишь последнее, прошедшее в мае, прошло без разрушения аппарата по тем или иным причинам.