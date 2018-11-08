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Рада легализировала «евробляхи»

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Рада легализировала «евробляхи»

Народные депутаты проголосовали в целом за законопроект, который снижает акцизы на растаможку автомобилей. Законопроект № 8487 поддержали 250 народных депутатов.

Главным изменением в законопроекте по сравнению с первым чтением является установление сроков по льготной растаможке автомобилей, которые были ввезены в Украину (так называемых «евроблях»).

Так, кроме ставок акциза, утвержденных в первом чтении, предлагается предоставить льготный коэффициент 0,5 для автомобилей, которые будут растаможены в течение 90 дней после вступления Закона в силу.

Кроме того, все уплаченные налоги за этот период должны поступить в Пенсионный фонд.

Закон № 8487 вносит изменения в Налоговый кодекс относительно налогообложения акцизом легковых авто.

Акцизный налог для ввозимых в Украину авто будет изменен. Базовые ставки акцизного налога будут следующими: для авто с бензиновым двигателем — 50 евро, для авто на дизеле — 75 евро. Речь идет именно о базовых ставках, к которым еще будут применяться коэффициенты. Размер акцизного налога, который надо будет оплатить, равен базовой ставке, умноженной на коэффициент двигателя и коэффициент возраста.

Как будет рассчитываться коэффициент двигателя? Показатель объема двигателя будет делиться на 1000. А коэффициент возраста — это количество полных календарных лет.

Формула вычисления будет выглядеть так: Базовая ставка х Коефициент двигателя х Коефициент возраста = Сумма акцизного налога

Пример расчета акцизного налога для авто с бензиновым двигателем:

объем двигателя 2000 см3, год выпуска авто 2012 (полных 5 лет)
50 (евро) х 2 (2000 см3/1000) х 5 (лет) = 500 евро.

Пример расчета акцизного налога для авто с дизельным двигателем:

объем двигателя 1600 см3, год выпуска авто: 2007 (полных лет 10)
75 (евро) х 1,6 (1600 см3/1000) х 10 (лет) = 1200 евро.

Акцизный налог с авто, рассчитанный по предложенной формуле, будет значительно меньше того, который действует сегодня.

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Разница в размере ставок для различных по объему двигателя авто не будет существенной.

В то же время, акцизный налог на старые авто будет выше за счет его увеличения на возрастной коэффициент, что будет стимулировать к приобретению более новых авто.

Источник

евробляхи
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