В аэропорту задержан священник с поддельным паспортом

Пограничники разоблачили священнослужителя с поддельными документами в столичном в международном аэропорту «Борисполь». Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.
Во время оформления пассажиров рейса «Киев-Стамбул» один из путешествующих предоставил на контроль правоохранителям паспорт гражданина Болгарии, который содержал признаки частичной подделки.
Позже правоохранители установили, что мужчина является гражданином Украины и имеет еще паспорт гражданина Российской Федерации.
«По профессии он является священнослужителем, ранее проживал и проводил церковное богослужение на горе Афон», — говорится в сообщении.
В ГПСУ отмечают, что «поддельный паспорт ему был нужен для беспрепятственного проживания в странах ЕС».
На священнослужителя составили административно-процессуальные документы и проинформировали представителей Национальной полиции.
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