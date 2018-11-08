Полиция США рассказала о подробностях бойни в Калифорнии

Подозреваемый в убийстве 12 человек на вечеринке студентов в Калифорнии Ян Девид Лонг покончил с собой, заявил шериф округа Вентура Джефф Дин. Об этом сообщает телеканал CNN.

Джефф Дин также уточнил, что Лонг, на входе в бар расстрелял охрану, а потом открыл огонь в помещении. Во время нападения Лонг использовал пистолет Glock 45 калибра. Убив находившихся в баре студентов, он вступил в перестрелку с полицейским патрулем. Всего в здании в момент нападения находилось шесть сотрудников полиции не при исполнении. По словам шерифа, стрелок был мертв, когда полиция вошла в помещение бара.

Дин добавил, что Лонг был отставным морским пехотинцем. CNN со ссылкой на документы Минобороны США сообщил, что стрелок служил в Корпусе Морской пехоты с 2008 по 2013 год.

Инцидент произошел в баре Borderline Bar&Grill калифорнийского города Таузанд-Окс произошел около полуночи по местному времени (10:00 по Киеву). В это время происходила студенческая вечеринка. Жертвами стрелка, по уточненным данным, стали 12 человек, включая сержанта полиции Рона Хилуса. Большинство убитых — студенты.