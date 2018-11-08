В Великобритании более 7 тысяч семей до сих пор смотрят черно-белые телевизоры

Британские журналисты опубликовали примечательную статистику — в стране в семи домохозяйств домах по-прежнему смотрят черно-белые телевизоры. При этом Соединенное Королевство давно перешло на цифровое вещание, сообщает Independent.

При этом больше всего черно-белых телевизоров в лондонских семьях — здесь их 1768. Далее идут жители Бирмингема (431), а за ними — Манчестера (390).

Возможно, дело в том, что за просмотр ТВ британцам необходимо платить. В стране введена лицензия на просмотр телевизора. Владельцам черно-белых телевизоров она обходится в 50 фунтов в год, а обладатели современных устройств вынуждены платить в три раза больше.

Купить черно-белый телевизор в Британии довольно сложно, однако такое предложение есть на некоторых местных интернет-сайтах.