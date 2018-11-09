В России организатор тренингов личностного роста получила срок из-за самоубийства двух клиентов

Фрунзенский районный суд Петербурга приговорил организатора психологических тренингов Ольгу Маркелову к году тюрьмы условно с испытательным сроком в один год по делу о самоубийстве двух человек. Об этом сообщают местные СМИ.
Женщину обвинили по ч. 1 ст. 239 УК (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан), она признала свою вину.
Ольга Маркелова и ее муж Виктор в 2012 году создали АНО «Зеора», где они проводили тренинги личностного роста по системе «Лайфспринг». Двое участников одного из тренингов покончили с собой, следствие устанавливает причины их гибели.
Маркеловы и еще около 100 человек были задержаны в октябре 2017 года. Тогда же Минюст РФ потребовал закрыть «Зеору». Виктору Маркелову удалось сбежать из-под домашнего ареста в Германию, где он запросил политическое убежище. Мужчина также обвинил силовиков в издевательствах над своей супругой.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016