Ключ к долголетию: Что помогает нам жить дольше

Одному ученому из лаборатории Calico, которая занимается решением загадок смерти и долголетия, не хотелось заниматься генами круглых червей и изучать живущую в лаборатории группу голых землекопов. Он с самого начала хотел найти ответ на более масштабный вопрос: насколько важную роль играют гены в определении продолжительности жизни? Журнал «Wired» рассказывает, какие результаты принесло это исследование.

В 2013 году разработчик и сооснователь поисковой системы Google Ларри Пейдж объявил о создании новой компании холдинга Alphabet, которая должна была заняться решением загадок смерти и долголетия. С тех пор лаборатория по изучению вопросов долголетия под названием Calico — сокращенное от California Life Company («Калифорнийская компания жизни») — пытается в мельчайших подробностях изучить биологию старения в надежде однажды победить смерть. Эта компания, чья деятельность окутана завесой тайны, обнародовала крайне мало подробностей о том, чем она занимается в своей лаборатории в Кремниевой долине, однако некоторые намеки все же появлялись. Одним из первых приглашенных в эту компанию специалистов стала известная генетик Синтия Кеньон, ученый-исследователь из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, которая 20 лет назад сумела в два раза увеличить продолжительность жизни круглых червей, изменив всего одну «букву» в их ДНК.

Начав работать на Calico, Кеньон пригласила туда доктора наук в области биоинформатики из Калифорнийского университета в Сан-Франциско по имени Грэхэм Руби. Ему не хотелось заниматься генами круглых червей и изучать живущую в лаборатории группу голых землекопов. Он с самого начала хотел найти ответ на более масштабный вопрос: насколько важную роль играют гены в определении продолжительности жизни? Другие ученые до него уже пытались задать этот вопрос и получили противоречивые результаты. Чтобы все прояснить, необходимо было собрать гораздо больше данных. Поэтому специалисты Calico обратились к самой большой базе данных семейных историй в мире — к генеалогической компании Ancestry.

В 2015 году эти две компании подписали соглашение о сотрудничестве в области исследований, чтобы изучить вопрос о том, действительно ли долголетие является наследственной чертой. Руби возглавил наступление на гигантский лес семейных деревьев компании Ancestry. Изучив семейные истории более 400 миллионов человек, которые жили и умерли в Европе и Америке начиная с 1800 года, он пришел к выводу о том, что, хотя в некоторых случаях долголетие действительно является семейной чертой, ДНК человека оказывает гораздо меньше влияния на продолжительность его жизни, чем прежде считалось. Результаты исследования Руби, опубликованные во вторник, 6 ноября, в журнале Genetics, — это первая открытая публикация результатов совместного проекта этих двух компаний, который завершился в июле и детали которого остаются в тайне.

«Наследуемость долголетия среди людей, вероятно, не превышает 7%», — говорит Руби. Согласно более ранним оценкам того, насколько гены определяют разницу в продолжительности жизни, этот процент варьировался от 15% до 30%. Что удалось обнаружить Руби из того, что его предшественники упустили из виду? То, насколько часто влюбленные люди опровергают старинную поговорку о «противоположностях, которые притягиваются».

Выясняется, что представители всех поколений гораздо чаще выбирали себе партнеров с такой же продолжительностью жизни, чем можно было спрогнозировать, руководствуясь теорией случайности. В основе этого феномена — «ассортативного спаривания» — может лежать генетика или какие-то социокультурные черты — или и то, и другое сразу. К примеру, вы можете выбрать партнера, у которого тоже вьющиеся волосы, и, если характеристика вьющихся волос каким-то образом связана с долголетием, это повысит шансы на то, что вы передадите предрасположенность к долголетию вашим детям. То же самое касается таких не обусловленных генетикой черт, как уровень дохода, образование и доступ к качественному медицинскому обслуживанию. Люди как правило выбирают себе партнеров примерно с тем же уровнем дохода и с тем же уровнем образования, а высокий уровень того и другого зачастую обуславливает более долгую и здоровую жизнь.

Первые мысли о том, что дело может быть вовсе не в генетике и не в общей семейной среде, пришли в голову Руби, когда он попытался проанализировать членов семей, не связанных кровным родством. Он начал с анализа данных семейных древ, куда вошли более 400 миллионов человек. Эти данные были очищены, деидентифицированы и проанализированы специалистами по генеалогии и компьютерным наукам в Ancestry. Опираясь на базовый закон наследственности — особь наследует половину своих генов от отца и половину от матери — команда Руби изучила, насколько тесно два человека были связаны узами родства и сколько они прожили. Они исследовали пары родитель-ребенок, сестра-брат, двоюродные и троюродные братья и сестры и так далее. И здесь им не удалось обнаружить ничего особенно интересного.

Но, когда Руби стал анализировать членов семей, не связанных кровным родством, он обнаружил странные вещи. Логика внушает вам, что у вас не должно быть множества сходств в ДНК с супругами ваших братьев или сестер — к примеру, с женой вашего брата или с мужем вашей сестры. Но, как показал анализ Руби, люди, связанные посредством брака ближайшего родственника, демонстрировали сходную продолжительность жизни с такой же долей вероятности, что и люди, связанные кровным родством. «Я был поражен, — сказал Руби. — Хотя прежде еще никто не демонстрировал воздействие ассортативного спаривания в такой степени, это хорошо вписывается в наши знания о структуре человеческих сообществ».

Результаты этого исследования могут повлиять на ход множества исследований вопросов долголетия. По словам Руби, его исследование вовсе не отрицает результаты более ранних исследований и поисков генов, связанных со старением или развитием каких-то заболеваний, однако оно доказывает, что находить эти гены в дальнейшем будет все тяжелее. Чтобы обнаружить их, ученым понадобится анализировать огромные объемы данных, чтобы добиться статистической достоверности. Но это не должно стать проблемой для Calico, которая в рамках партнерства имеет доступ не только к семейным древам, но и к деидентифицированным данным ДНК миллионов генотипированных клиентов Ancestry.

В настоящее время процедуру экспертной оценки проходит еще одна совместная работа Calico и Ancestry. По словам представителя Ancestry, согласно условиям их соглашения о партнерстве, их совместная работа должна увенчаться составлением доклада, в котором будут отражены все их находки и выводы. Calico имеет право продолжать работу в любом направлении, взяв за основу этот анализ, однако пока компания ничего не сообщает о том, каковы итоги их совместной работы.

Пока главный вывод, вероятнее всего, заключается в том, что люди сами определяют свою продолжительность жизни в большей степени, нежели их гены. Те обстоятельства, которые являются общими для членов одной семьи, — дом и район, культура и кухня, доступ к образованию и медицинскому обслуживанию — в гораздо большей степени влияют на то, какие цифры однажды украсят их могильный камень.

Возможно, именно поэтому главный научный сотрудник Ancestry Кэтрин Болл говорит, что их компания в ближайшее время не планирует ставить метки продолжительности жизни на их продуктах. «Сейчас долголетие кажется скорее следствием того выбора, который мы делаем», — говорит она. Она указывает на отдельные моменты, когда продолжительность жизни резко снижалась — к примеру, таким моментом для мужчин стала Первая мировая война, а затем было еще две волны во второй половине 20 века, когда мужчины, а затем и женщины пристрастились к сигаретам.

«Не курите, и не ходите на войну. Вот мои советы», — сказала она. И, если возможно, найдите время для занятий спортом. В ежедневнике Болл уже отмечено, что во вторник утром у нее занятие спортом. На этот раз, признается Болл, она не станет отменять его в последнюю минуту.