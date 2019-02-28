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«Батькивщину» финансируют кассиры, маникюрши и безработные

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«Батькивщину» финансируют кассиры, маникюрши и безработные

Отчет партии «Батькивщина» за 2018 год показал, что миллионы гривен на деятельность политсилы якобы жертвуют простые граждане Украины, журналисты пообщались с «самыми щедрыми» из них и выяснили, что большинство даже не догадываются об этом. Про это говорится в расследовании программы «Наши гроши с Денисом Бигусом».

Отмечается, что в то время, как лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко рассказывает об обнищании украинцев, отчет ее партии показывает, что пенсионеры и безработные жертвуют партии немалые средства.

Так, сообщается, что в первом и втором квартале 2018 года на счета «Батькивщины» поступило 23 миллиона гривен, а уже в третьем и четвертом кварталах, когда началась сверхактивная рекламная кампания Тимошенко как кандидата в президенты, простые украинцы якобы пожертвовали более 130 миллионов гривен.

По данным журналистов, анализ отчета, «турне по нескольким городам» и общение с так называемыми донорами партии показал, что накануне выборов «Батькивщина» завела на свои счета еще больше «подозрительного кэша».

«Борды, телевизионные ролики, съезды и другие мероприятия — на все это партии и нужны средства. И все платежи подозрительно большие. Жители сел во втором полугодии 2018 года начали массово отправлять „Батькивщине“ по 148-149 тысяч гривен. А некоторые, по два, три, а то и четыре раза», — заявили авторы расследования.

«Почему именно такие суммы? Потому что это предел, за которым начинаются специальные финансовые проверки», — добавили они.

Так, в программе рассказали, что жители двух сел Одесской области пожертвовали «Батькивщине» чуть ли не наибольшее количество денег — более 4 миллионов гривен.

Как выяснили журналисты, одна из доноров — Наталья Зубарь, которая прописана в поселке «Завалье».

По данным программы, 3 октября прошлого года она перечислила «Батькивщине» 149 тысяч гривен. Такое же количество денег она отправила 4,5,16 октября, а через неделю передала партии еще 130 тысяч гривен. Отмечается, что всего за почти полгода женщина профинансировала партию почти на 1,5 миллиона гривен, при этом «щедрая миллионерша» работает кассиром в супермаркете.

На вопрос журналистов, платила ли она указанные средства, женщина сначала удивилась, а потом рассказала, что давала свою карточку племяннице, которая «где-то работает и что-то делала».

Как выяснили авторы программы, деньги партии Тимошенко отправляла и сестра Натали Валентина Коречная, прописанная в поселке Саврань Одесской области и ее сын Владислав.

Сообщается, что женщина также профинансировала «Батькивщину» на 1,5 миллиона гривен в те же дни, что и сестра, а ее сын перечислил партии Тимошенко около 1200000 гривен восемью равными платежами.

Как говорится в сюжете, пообщаться с Коречной не удалось, поскольку дома ее не было, а сын, который по образованию механик-водитель, а сейчас ищет работу охранником за 8 тысяч гривен, отказался что-то комментировать.

Также в расследовании сообщается, что в пригороде Киева «прописался» корпоративный донор «Батькивщины» — компания «Зерновые традиции Лопатина», которая перечислила партии два миллиона гривен.

Отмечается, что предприятие фиктивное, зарегистрированное на методиста местного детского сада, а указанное место регистрации — формальное.

Сообщается, что количеством взносов в «Батькивщину» выделились сумчане, которые перечислили партии сотни тысяч гривен.

Так, согласно отчету партии жительница Сумщины Галина Манько перечислили партии 700 тысяч гривен, однако в семье женщины объяснили, что общего с политикой у нее ничего нет и не может быть, поскольку она «свидетель Иеговы».

Другая сумчанка Наталья Степаненко якобы перечислила партии 650 тысяч гривен. Ее родители заявили, что это нереально, поскольку дочь зарабатывает копейки.

В сюжете программы также указывается, что щедрым донором политсилы есть и сотрудница автомойки Марина, которая в октябре прошлого года пожертвовала «Батькивщине» 460 тысяч гривен.

В разговоре с журналистами, она сначала вообще не поняла о чем речь, но потом «вспомнила», что якобы перечислила средства. На вопрос, откуда у нее такие деньги, ведь на автомойке зарплата небольшая, женщина отметила, что много лет там работает и деньги собирала на счету.

По данным авторов программы, частично ответ они нашли на Кировоградщине, где живет еще один «донор» партии Лидия Скубий.

Сообщается, что в конце 2017 года женщина собирала средства на лечение дочери, о чем сообщали и местные, и национальные СМИ, а за четыре дня до Нового года в 2018 году вдруг перечислила «Батькивщине» 149 тысяч гривен.

Журналисты отметили, что женщина работает дома мастером по маникюру.

На вопрос журналистов откуда у нее такие деньги для партии, она рассказала, что ходила в банк не сама, а с человеком из «Батькивщины», который «помог» ей все сделать.

Отмечается, что в комментарии авторам расследования сама лидер партии Тимошенко заявила, что информация о фиктивных донорах может быть провокацией СБУ.

«Иногда за провокации платят большие деньги», — сказала она.

«То есть, действующая власть якобы вливает в партию деньги для дискредитации», — иронично предположили журналисты.

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По второй версии Тимошенко — люди искренне жертвуют средства, но не хотят говорить об этом публично, поскольку боятся за свою жизнь, потому что в Украине якобы нет демократии.

По мнению авторов публикации лидер «Батькивщины» использует фейковых доноров, чтобы не показывать настоящих.

Юлия Тимошенко, Батькивщина, Выборы-2019
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