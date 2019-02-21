СБУ и прокуратура проводят обыски у представителей штаба Тимошенко в Запорожской области

В Запорожской области сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры проводят обыски у волонтеров штабов лидера партии «Батькивщина», кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко, сообщает доверенное лицо кандидатаВиталий Рябцев.

«Утро началось с обысков. Сотрудники Запорожской областной прокуратуры и СБУ проводят массовые обыски у волонтеров штабов Юлии Владимировны Тимошенко. Я как доверенное лицо кандидата на 75-м округе выехал на место событий», — написал Рябцев на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Он заявил, что правоохранители отбирают личные вещи волонтеров и членов их семей.

«Следователь ГБР изымает агитпродукцию Юлии Владимировны», — добавил он.

В свою очередь интернет-изданию «Украинская правда» в Государственном бюро расследований подтвердили проведение обысков в Запорожской области.

«Определенные следственные действия идут. Вскоре у нас будет информация по этому поводу об обысках и о том, в рамках какого уголовного производства они проходили», — сообщили изданию в пресс-службе ГБР.

Однако в Госбюро не прокомментировали, связаны ли эти обыски с представителями партии «Батькивщина» или ее лидером Юлией Тимошенко.