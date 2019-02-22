Тимошенко не верит в рейтинг Зеленского и считает, что голосовать за него не нужно

Лидер партии «Батькивщина», кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко призвала украинцев не ставить на себе эксперименты и голосовать за тех кандидатов, которые знают, что делать на должности президента страны. Таким образом Тимошенко ответила на вопрос журналистов в ходе пресс-конференции в пятницу относительно возможной победы шоумена Владимира Зеленского на предстоящих президентских выборах.
«Я за то, чтобы у украинцев была большая палитра выбора, сегодня в бюллетене можно найти всех, кто может удовлетворить любой запрос. Однако сейчас нужно думать о том, что Украина в 2019 году, на двадцать девятом году независимости, оказалась на лезвии бритвы: после президентских выборов страну либо поднимут люди, которые знают, как это делать, либо над Украиной в очередной раз будет поставлен эксперимент, и она продолжит катиться в пропасть».
Ответственность за судьбу страны, по словам Тимошенко, полностью лежит на избирателях. «Поэтому очень внимательно взвесьте, — сказала она. — Каждый бюллетень, который вы будете опускать, — этот бюллетень будет или за развитие, возрождение и становление Украины, или за эксперимент, который несовместим с жизнью Украины».
Политик, отвечая на вопрос о возможном занятии должности премьер-министра в случае победы Зеленского, отметила, что «пока рано говорить о распределении должностей».
Вместе с тем Тимошенко заявила, что все социологические опросы о рейтинге кандидатов в президенты, в большинстве которых лидирует Зеленский, не соответствуют действительности. «Выборы покажут реальный результат. Не надо заниматься политтехнологиями с использованием продажной, заказной социологии. Я могу сказать, что после начала избирательной кампании не стоит читать социологию, лучше читать гороскопы и гадать на кофейной гуще — это будет более достоверно», — отметила Тимошенко.
Очередные президентские выборы в Украине назначены на 31 марта, Центризбирком страны зарегистрировал рекордное количество кандидатов на пост главы государства — 44.
По данным последних опросов, Зеленский остается лидером в рейтинге кандидатов.
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