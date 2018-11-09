«Девушка, которая застряла в паутине»: новая версия Лисбет Саландер

Хакерша Лисбет Саландер (Клэр Фой) теперь в основном занимается тем, что портит жизнь успешным мужчинам, замеченным в домашнем насилии, появляясь в ночи и наводя, как Бэтмен, ужас на патриархальные отбросы Стокгольма. Но однажды ей приходит заказ по основной специальности: нервный программист (Стивен Мерчант), который зачем-то еще притащил из Америки сына, просит ее выкрасть с серверов АНБ созданную им программу, которая может контролировать весь ядерный арсенал планеты (он ее написал, а потом передумал!) Когда Лисбет — играючи, как обычно, — это делает, начинается заварушка, в которой участвуют местные спецслужбы во главе со строгой красавицей (Синневе Макоди Лунд), американский хакер-спецназовец на службе АНБ (Лейкит Стэнфилд), старый приятель Лисбет журналист-правдоруб Микаэль Блумквист (Сверрир Гуднасон), преступная организация с русскими корнями и, наконец, Камилла (Сильвия Хукс), сестра героини, с которой они давно не виделись.

Дэвид Финчер так и не снял продолжение «Девушки с татуировкой дракона», и спустя семь лет сиквел выходит за подписью уругвайца Феде Альвареса, сорвавшего банк с триллером «Не дыши». Руни Мару сменила модная англичанка Фой (сериал «Корона», «Человек на Луне»), Дэниела Крейга — швед из «Борг/Макинрой». Наконец, Стиг Ларссон, покойный автор бестселлеров про Блумквиста и Саландер, тут уже тоже, в общем, ни при чем: «Паутина» поставлена по одному из романов, выпущенных уже его алчными наследниками (писатель Лагеркранц, впрочем, человек в Швеции уважаемый — ему доверил писать свою автобиографию футболист Златан Ибрагимович).

Лисбет Саландер — персонаж, вылепленный из травм, главным образом детских: в канонической версии она в 12 лет подожгла в машине собственного папашу, советского шпиона-перебежчика по фамилии Залаченко. В новом фильме семейная история подкорректирована: в прологе маленькая Лисбет красиво убегает из дома через заснеженное поле, оставив старшую сестру наедине с отцом, который теперь не просто бандит из ГРУ, а извращенец самого инфернального толка. Так или иначе, глубоко личное отношение к вопросам насилия, особенно сексуального, в отношении женщин — определяющая черта Саландер, в этом ее сила — она вроде бы идеальная героиня для масскульта 2018 года.

Но в этой фиксации и ее слабость — проведя с Лисбет уже не так мало времени, пора признать, что как минимум в кино она не очень интересная компания. Показательно, что от смены актрисы ничего не изменилось: когда герой — сумма черт через запятую (социофоб, бисексуалка, жертва насилия, гениальный хакер, носит черное, ездит на мотоцикле), его может сыграть хоть британский кот, если того правильно постричь. Типичный пример такого персонажа — Джеймс Бонд, и о нем тут вспоминаешь чаще, чем в фильме Финчера, где участвовал на минуточку Дэниел Крейг. Начиная с роскошных титров (это, впрочем, было и в «Татуировке») и заканчивая историей про программу, с помощью которой можно за пару минут уничтожить мир. Если конкретнее, авторы «Девушки», среди которых заслуженный Стивен Найт, вагонами воруют из «Скайфолла» — злодей, обиженный в далеком прошлом, кульминация в фамильном поместье, куда герой наконец возвращается, чтобы разобраться с призраками детства. Вплоть до мелочей вроде лица, которое, брр, снимается.

Альварез вдобавок прилежно копирует глянцевую, ледяную стилистику Финчера и его сдержанную палитру, но за пределами нескольких красивых экшен-сцен радости от этого немного. Лисбет вообще живет в безрадостном мире, из которого словно выкачали не только цвет, но и смех, любовь, удовольствие, оставив только жестокость, равнодушие и травмы. Неудивительно, что в финале ей буквально будет не хватать воздуха. Блумквист — неприметный зануда с блокнотом и унылой интрижкой на работе (зачем он здесь вообще?), хакер из АНБ — привет из дурного триллера 90-х (оттуда же — сын программиста, ребенок слегка аутичный, а значит, разумеется, савант), сестрица, блондинка в красном с головы до ног, даже в абсолютно неправдоподобном саландеровском Стокгольме выглядит пришельцем из комикса и вот-вот, кажется, зальется демоническим хохотом. А то, что весь обильный БДСМ-фетишизм у Ларссона как-то подверстан под права человека и женщины, когда-то было забавно, но с тех пор про это придумали отдельную франшизу с оттенками серого, и пора бы двигаться дальше.

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