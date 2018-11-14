Хакеры выставили на продажу данные кредиток клиентов British Airways

Хакеры выставили на продажу в интернете похищенные ими данные банковских карт 244 тыс. клиентов авиакомпании British Airways. Об этом сообщила в среду газета Daily Mail со ссылкой на компанию в области кибербезопасности Flashpoint.
Эксперты Flashpoint обнаружили, что хакеры выставили на продажу в теневом сегменте интернета похищенные данные банковских карт клиентов British Airways по цене от £6,94 ($9) до £38,58 ($50) за одну карту. По оценке экспертов компании, продажа этих данных могла принести хакерской группировке до £ 9,4 млн ($12,19 млн). Во Flashpoint полагают, что кибератаку совершила хакерская группировка Magecart, которая, по утверждению Daily Mail, якобы имеет российское происхождение.
British Airways в сентябре информировала, что в результате хакерской атаки данные карт сотен тысяч ее пассажиров оказались доступны злоумышленникам. Жертвами хакеров могли оказаться все, кто бронировал билеты или оплачивал иные услуги на сайте или через приложение авиакомпании в период с 21 августа по 5 сентября этого года.
Изначально British Airways опасалась, что были похищены данные кредитных карт 380 тыс. клиентов. Однако по итогам проведенного авиакомпанией расследования выяснилось, что хакерам удалось получить доступ к данным 244 тыс. карт.
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