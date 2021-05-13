Мировые авиакомпании приостанавливают полеты в Тель-Авив, Austrian Airlines сообщила о решении в четверг.
«Из-за продолжающегося нарастания эскалации в Израиле Austrian Airlines прекращает полеты в Тель-Авив до 14 мая включительно. Запланированные полеты на 13 и 14 мая будут отменены», — сообщила авиакомпания.
Полеты отменила также авиакомпания Lufthansa, она уже проинформировала своих пассажиров об отмене. Как ожидается, полеты возобновятся с субботы. Аналогичное сообщение сделала компания British Airlines.
Члены палестинских группировок в секторе Газа в ночь на четверг после паузы в несколько часов возобновили ракетные обстрелы Израиля, сообщают израильские СМИ.
Сирены воздушной тревоги были слышны в городах на юге и в центральной части Израиля. В частности, об опасности предупреждали жителей Тель-Авива и окрестных населённых пунктов.
Израиль ранее на этой неделе начал наносить удары по Газе в ответ на проводимые оттуда ракетные обстрелы израильских городов.
Изначально боевики в секторе Газа начали ракетные обстрелы, чтобы поддержать палестинских демонстрантов в Иерусалиме. Ситуация в регионе осложнилась на фоне решения израильского суда о выселении нескольких палестинских семей из их домов.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016