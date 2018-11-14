Власти британского города не разрешили открыть 15-ю кофейню на одной улице

Муниципалитет британского города Крайстчерч, графство Дорсет, запретил местным предпринимателям открывать на центральной улице High Street 15-ю кофейню. Протяженность улицы составляет 500 метров. Кофейни на ней буквально на каждом шагу, сообщает The Telegraph.
В настоящий момент расстояние между кофейнями на центральной улице Крайстчерча составляет 35 метров.
Местные власти пошли навстречу владельцам кафе, которые заявили, что еще одна кофейня рядом с ними «вколотит последний гвоздь в гроб городского малого бизнеса».
Хозяева кафе говорят, что и так с трудом платят налоги и аренду.
С чем связана столь сильная любовь жителей Крайстчерча к кофе, неизвестно
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