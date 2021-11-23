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Доказана польза кофе для мозга

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Доказана польза кофе для мозга

Австралийские ученые установили, что у тех, кто ежедневно пьет кофе, ниже риск развития с возрастом когнитивных нарушений. Это связано с тем, что у них в мозге медленнее накапливаются амилоидные белки — главная причина возникновения болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers of Aging Neuroscience.

Анализируя данные крупного наблюдательного исследования, проводимого в течение десяти лет Университетом Эдит Коуэн, авторы установили связь между кофе и несколькими важными маркерами, связанными с болезнью Альцгеймера.

«Мы обнаружили, что участники, с более высоким потреблением кофе имели более низкий риск развития легких когнитивных нарушений, часто предшествующих болезни Альцгеймера, и самой болезни Альцгеймера», — приводятся в пресс-релизе слова ведущего автора статьи доктора Саманты Гарденер из Центра передового опыта по исследованию и лечению болезни Альцгеймера Школы медицины Университета Эдит Коуэн.

Результаты показали, что у любителей кофе со временем меньше подвержены изменениям области мозга, отвечающие за исполнительные функции, которые включают планирование, самоконтроль и внимание.

«Кофе может быть особенно полезен пожилым людям, которые подвержены риску снижения когнитивных функций, но не имеют никаких симптомов, — говорит доктор Гарденер. — Это простая вещь, которую люди могут изменить. Возможно, мы разработаем рекомендации, которым люди смогут следовать в среднем возрасте, и, надеюсь, это будет иметь длительный эффект».

В текущем исследовании авторы не ставили своей задачей определение оптимальной ежедневной дозы потребляемого кофе, но, по мнению исследователей, две чашки в день точно не повредят.

«Если средняя чашка кофе, приготовленная дома, составляет 240 грамм, увеличение до двух чашек в день может потенциально снизить риск упадка когнитивных функций через 18 месяцев на восемь процентов, а снижение темпа накопления амилоида в головном мозге за тот же период составит около пяти процентов», — считает ученый.

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При болезни Альцгеймера амилоид слипается, образуя бляшки, токсичные для мозга. Ученые установили, что у тех, кто регулярно пьет кофе, этот процесс протекает медленнее. Но связано ли это с кофеином или другими веществами, содержащимися в кофе, они пока не знают. Исследователям еще предстоит точно определить, какие составляющие кофе влияют на его положительное влияние на здоровье мозга.

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