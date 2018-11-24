Президенты Украины и Латвии вместе посетят Донбасс

Фото: Mykola Lazarenko/Presidential Press Service Pool Photo via AP

Украинский и латвийский лидеры Петр Порошенко и Раймондс Вейонис посетят подконтрольные правительству территории Донбасса в воскресенье. Об этом они сообщили во время совместного брифинга в Киеве.

«Я благодарен, что президент Латвии посетит не только Киев, а будет иметь возможность посетить Донбасс», — сообщил Порошенко, уточнив, что его коллега «будет у линии столкновения». В то же время президент в целях безопасности отказался назвать конкретное место в Донбассе, куда поедет Вейонис.

В свою очередь президент Латвии уточнил, что восток Украины он посетит в воскресенье. «Завтра посещу районы, которые пострадали на востоке Украины. Для меня сложно осознать и представить, что в Европе есть территории, которые поражены таким конфликтом», — отметил Вейонис.