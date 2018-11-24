Главные статьи бюджета-2019 – пенсии, субсидии и госдолг

Главными статьями в государственном бюджете на 2019 год будет финансирование пенсий, субсидий и выплата государственного долга. Об этом пишет «Зеркало недели».
Как отмечается, для покрытия дефицита Пенсионного фонда из бюджета предусмотрено 166,5 млрд гривен, что почти на 30 млрд больше, чем в 2018-м. Это самая большая статья расходов после выплат по внешним займам.
«На субсидии в будущем году выделяют 55 млрд гривен, надеясь, что верификация и ужесточение правил назначения государственной помощи помогут удержаться в пределах этой суммы», — говорится в статье.
По мнению автора, учитывая, что адекватного учета потребления в стране до сих пор нет, сложно сказать, насколько обоснованы эти надежды. Так, если в предыдущие годы расходы на субсидии росли, причем существенно, то в текущем может не хватить и 70 млрд гривен.
«И все-таки главный риск будущего года — госдолг. Общий объем государственного и гарантированного государством долга составит 62% от ВВП. Общие выплаты по госдолгу в 2019 году составят около 417 млрд гривен, 57,3% — по внутренним долгам и 42,7% — по внешним. Обслуживание госдолга в 2019 году потребует более 145 млрд гривен», — подчеркивает автор.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016