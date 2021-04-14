В Украину с визитом солидарности летят главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы

Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс, глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс и министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис прибудут в четверг, 15 апреля, в Украину с совместным рабочим визитом.
«Визит имеет целью продемонстрировать солидарность Эстонии, Латвии и Литвы с Украиной на фоне дестабилизирующих действий Российской Федерации, в том числе опасного наращивания военного присутствия вблизи украинских границ, существенного обострения ситуации безопасности на временно оккупированных территориях Украины и массированной российской пропаганды», — указывается в сообщении МИД Украины.
Стороны обсудят практические шаги для поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, укрепление сотрудничества в сфере безопасности, а также продвижение европейской и евроатлантической интеграции Украины.
Кроме того, министры иностранных дел Украины, Эстонии, Латвии и Литвы проведут совместную пресс-конференцию.
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