Трамп снова критически отозвался о спецпрокуроре Мюллере

Президент США Дональд Трамп обвинил спецпрокурора Роберта Мюллера, ведущего расследование вмешательства России в американские президентские выборы в 2016 году, в нанесении масштабного вреда американскому правосудию. Об этом президент написал во вторник на своей странице в Twitter.
«Распространяющие лживые новости СМИ сделали из Боба Мюллера святого, когда в действительности он совершенно обратное, — говорится в послании Трампа. — Он наносит огромный ущерб нашей системе уголовного правосудия, в которой уделяет внимание лишь одной стороне, игнорируя другую».
Спецслужбы США обвиняют Россию во вмешательстве в американские выборы два года назад. Расследованием этих попыток влияния на политические процессы в США уже более года занимается спецпрокурор Мюллер. Он же выясняет, имели ли место неправомерные контакты Трампа или его подчиненных с Москвой в период той избирательной кампании. В рамках следствия уже предъявлен ряд обвинений, в том числе гражданам России и США.
Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период предвыборной кампании.
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