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Трамп назвал ложью заявления о российском вмешательстве в выборы

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Трамп назвал ложью заявления о российском вмешательстве в выборы

Президент США Дональд Трамп назвал утверждения о российском вмешательстве в выборы 2016 года и его связях с Россией самой большой ложью. Об этом он заявил в пятницу, выступая на предвыборном митинге в Атланте (штат Джорджия).

«Все три года демократы были одержимы бредовой задачей пересмотреть итоги выборов 2016 года, по сути низвергнуть американскую демократию, — сказал он. — Сначала выдумали эту историю с Россией, потом был доклад Мюллера. Это самая большая ложь, которую говорили когда-либо американцам».

«Хиллари Клинтон (бывший госсекретарь США и соперник Трампа на выборах 2016 года — Ред.) заявила, что член Палаты представителей Конгресса, демократ от штата Гавайи Тулси Габбард и бывший кандидат в президенты от „зеленых“ Джилл Стайн являются российскими агентами, — отметил Трамп. — Я не знаком ни с одной из них, но точно знаю, что они не связаны с Россией».

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Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминируют России спецслужбы США. Расследованием попыток влияния занимался почти два года в качестве спецпрокурора бывший глава ФБР США Роберт Мюллер. 18 апреля Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что расследование не выявило сговора выигравшего выборы Дональда Трампа с Россией. В то же время в докладе отмечалось, что попытки со стороны РФ повлиять на ход выборов в США были.

Дональд Трамп, политика Трампа, вмешательство в выборы
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