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The Washington Post написала о «неукротимой ненависти» Трампа к Украине

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The Washington Post написала о «неукротимой ненависти» Трампа к Украине

Президент США Дональд Трамп с первых дней пребывания на этом посту испытывал по отношению к Украине «неукротимую ненависть». Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших сотрудников администрации американского лидера.

«Мы никогда не могли этого понять, — заявил изданию бывший высокопоставленный чиновник Белого дома, комментируя отношение Трампа к Украине. — Были обвинения в том, что они (власти Украины, — Ред.) каким-то образом работали с кампанией Клинтон. Были обвинения, что они могли навредить ему. Он просто ненавидел Украину».

Собеседники газеты также заявили, что в мае трое советников Трампа встретились с ним в Белом доме, пытаясь убедить его в том, что новый президент Украины Владимир Зеленский является союзником, который заслуживает поддержки со стороны Вашингтона. Однако, сообщили источники, знакомые с ходом встречи, Трамп выступал против. Он объяснил это тем, что украинские власти «вступили в сговор с демократами», чтобы не допустить его победы на выборах в 2016 году, и «пытались его уничтожить».

Как пишет газета, глава Минэнерго США Рик Перри заверил Трампа, что новый украинский лидер отличается от других. Однако президент США в ответ на это заявил, что власти Украины — «ужасные, коррумпированные люди».

О том, что власти Украины пытались помочь Хиллари Клинтон на выборах, в 2017 году писало Politico. В апреле текущего года Трамп пообещал, что информацию о возможном вмешательстве Киева проверит генпрокурор Уильям Барр. Позднее адвокат президент Рудольф Джулиани заявил, что располагает доказательствами украинского вмешательства в выборы.

В своей статье WP также упоминает эпизод из 2017 года, когда Трамп должен был встретиться в Нью-Йорке с Петром Порошенко, который тогда занимал пост президента. В то время официальные лица США работали над тем, чтобы убедить американского лидера, что Киев заслуживает поддержки со стороны Вашингтона в связи с затянувшимся конфликтом с Москвой, пишет издание. Перед этой встречей Трамп заявил, что считает Украину «полностью коррумпированной» и «ненастоящей страной», которая всегда была частью России.

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По словам сотрудников администрации Трампа, он видел в Украине «препятствие» для улучшения отношений с российским президентом Владимиром Путиным, поскольку тот, как пишет газета, был недоволен из-за американских санкций, введенных в отношении Москвы после присоединения Крыма и конфликта в Донбассе.

Также отмечается, что Трамп изначально не поддерживал поставку Украине противотанковых комплексов. «Он продолжал говорить о том, что не стоит злить Россию и о том, какая Украина плохая страна», — заявил экс-чиновник Белого дома. Однако через несколько месяцев Трамп все-таки одобрил продажу Киеву оружия.

Дональд Трамп, Владимир Зеленский, политика Трампа, вмешательство в выборы
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