Порошенко подписал новый указ о военном положении

Президент Петр Порошенко подписал указ, который вносит изменения в решение Совета нацбезопасности и обороны в части продолжительности действия военного положения в Украине. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, своим указом № 392 Порошенко утверждает решение СНБО от 26 ноября о внесении изменения в предыдущее решение Совета, тоже от 26 ноября, «О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине».

В новой редакции решения Совета нацбезопасности срок действия военного положения сокращается с 60 до 30 суток, и предполагается, что оно продлится с 14:00 26 ноября по 14:00 26 декабря 2018 года.