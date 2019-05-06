Трамп перепостил призыв продлить его президентский срок на два года

Президент США Дональд Трамп поделился в воскресенье на своей странице в Twitter сообщением, написанным юристом Джерри Фалуэллом — младшим, в котором тот призвал продлить президентский срок Трампа на дополнительные два года в связи с продолжавшимся все это время расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера, которое так и не выявило сговора его предвыборного штаба с Россией. Американский лидер также добавил собственный комментарий на эту же тему, однако в нем прямо не упомянул о подобном желании со своей стороны.
«Это была лучшая для Дональда Трампа неделя — никакого сговора, никакого препятствования осуществлению правосудия, The New York Times признала, что Барак Обама на самом деле шпионил за его предвыборной кампанией, а экономика тем временем процветает. Теперь я за то, чтобы ущерб был возмещен — Трампу следует добавить еще два года к его первому сроку в качестве компенсации за время, которое было у него украдено этой бесчестной и провалившейся попыткой государственного переворота», — говорится в сообщении руководителя Университета Либерти в штате Вирджиния Фалуэлла-младшего, которым поделился президент.
В своем комментарии Трамп фактически повторил те же аргументы, но намного более осторожно. «Несмотря на мой огромный успех как президента, в том числе, вероятно, лучшую экономическую ситуацию и самые успешные первые два года президентства в истории, они украли два года моего нашего президентства из-за выдуманного сговора, и мы никогда не сможем вернуть их обратно. „Охота на ведьм“ завершилась, но мы никогда не забудем. Сделаем Америку великой снова!» — написал президент США.
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