Из-за визита главы КНР в Мадриде запретили костюмы Винни-Пуха

Уличный актер из испанского Мадрида, который работает на людных площадях в костюме Винни-Пуха, рассказал, что местные власти попросили его не выходить на работу в день визита в город главы КНР Си Цзиньпина, сообщает Telemadrid.

По словам актера, полицейские попросили его несколько дней не появляться на улицах в костюме Винни-Пуха, пока Си Цзиньпин не уедет.

Ранее сообщалось, что китайский лидер объявил войну желтому мишке несколько лет назад, вскоре после того, как в китайских соцсетях появился коллаж, на котором гуляющие Барак Обама и Си Цзиньпин были запечатлены рядом Тигрой и Винни-Пухом.

Граждане КНР сочли, что медвежонок похож на главу государства. Вскоре эту картинку начали вымарывать из Сети, а летом 2017 года в китайском сегменте Интернета начали блокировать посты с упоминанием Винни-Пуха.

В августе в китайский прокат не вышел новый фильм о медвежонке, а в ноябре его изображение начали замазывать в скриншотах из популярной видеоигры, доступной, в том числе, в Китае.

Официальных заявлений по поводу нелюбви к Винни-Пуху Си Цзиньпин до сих пор не делал.