Боксера Флойда Мэйуэзера оштрафовали за рекламу криптовалюты

Американский боксер Флойд Мэйуэзер оштрафован Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) США за недобросовестную рекламу криптовалюты. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN.
По ее данным, регулятор оштрафовал спортсмена за то, что он получал деньги за продвижение процедуры ICO (первичное размещение токенов — Ред.) нескольких компаний, в том числе Centra Tech, и не сообщил об этом. SEC ранее обвинила Centra Tech в мошеннических действиях, связанных с продажей криптовалюты.
Как отмечается, боксеру заплатили за рекламу в общей сложности $300 тыс. При этом Мэйуэзер не сообщал регулятору о том, что получил вознаграждение за продвижение ICO, и не подал соответствующие документы, как того требует законодательство. Таким образом, потенциальные инвесторы могли подумать, что действия спортсмена не являлись оплаченной рекламой. Согласно решению SEC, Мэйуэзер должен вернуть полученные им деньги плюс проценты, а также выплатить штраф в размере $300 тыс.
Кроме того, регулятор оштрафовал за аналогичные нарушения известного американского музыкального продюсера, выступающего под псевдонимом DJ Khaled. Он получил за рекламу около $50 тыс., и теперь ему предстоит выплатить SEC более $150 тыс.
41-летний Мэйуэзер является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях и бронзовым призером Олимпийских игр 1996 года. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, атлет заработал рекордный гонорар в истории бокса — $210 млн. За бой с ирландцем Конором Макгрегором, по неофициальной информации, он получил сумму, значительно превышающую доход от поединка с филиппинцем (от $300 млн).
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