Украина запретила иностранным журналистам въезд в Крым

Иностранным журналистам официально запрещено въезжать в аннексированный Россией Крым, украинские журналисты могут посещать полуостров и в дальнейшем. Об этом со ссылкой на МИД сообщает Радио Свобода.

В МИД отметили, что по этому вопросу были «горячие дебаты».

30 ноября московская корреспондент шведской газеты Dagens Nyheter и финского Hufvudstadsbladet заявила, что ей не разрешили пересечь административную границу Украины с Крымом.

29 ноября Государственная пограничная служба Украины сообщила, что для иностранцев закрыт въезд в аннексированный Россией Крым в связи с военным положением.