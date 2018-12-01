Меркель обсудила с Путиным инцидент в Керченском проливе

Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20 ситуацию в Сирии, инцидент в Керченском проливе, а также обстановку в Азовском море. Об этом сообщил в субботу официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Переговоры канцлера и президента прошли за рабочим завтраком. «В центре внимания находились при этом обстановка в Сирии, а также ситуация, возникшая между Россией и Украиной, в Керченском проливе и в Азовском море», — отметил Зайберт в сети микроблогов Twitter.

Детали разговора двух лидеров он не привел.