Порошенко поговорил с Меркель про ситуацию в Азовском море

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил канцлера Германии Ангелу Меркель за усилия, которые предпринимает Берлин для прекращения блокады Россией акватории Азовского моря и Керченского пролива.
Как сообщает в четверг пресс-служба президента Украины, накануне проведения заседания Европейского Совета в Брюсселе Петр Порошенко встретился с Ангелой Меркель и выразил признательность за особое внимание, которое канцлер уделяет вопросу освобождения украинских моряков и обеспечению свободы судоходства в регионе.
«Глава государства призвал страны ЕС также должным образом отреагировать на акт российской агрессии в акватории Азовского моря и Керченского пролива и целенаправленное препятствование свободе судоходства путем введения так называемого „Азовского пакета“ санкций», — сказано в сообщении.
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