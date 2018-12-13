Порошенко поговорил с Меркель про ситуацию в Азовском море

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил канцлера Германии Ангелу Меркель за усилия, которые предпринимает Берлин для прекращения блокады Россией акватории Азовского моря и Керченского пролива.

Как сообщает в четверг пресс-служба президента Украины, накануне проведения заседания Европейского Совета в Брюсселе Петр Порошенко встретился с Ангелой Меркель и выразил признательность за особое внимание, которое канцлер уделяет вопросу освобождения украинских моряков и обеспечению свободы судоходства в регионе.

«Глава государства призвал страны ЕС также должным образом отреагировать на акт российской агрессии в акватории Азовского моря и Керченского пролива и целенаправленное препятствование свободе судоходства путем введения так называемого „Азовского пакета“ санкций», — сказано в сообщении.