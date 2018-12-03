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Forbes обнародовал рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров YouTube

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Forbes обнародовал рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров YouTube

Журнал Forbes представил спискок блогеров YouTube с самым высоким заработком за 2018 год. Первое место занимает семилетний мальчик Райан с канала Ryan Toys Review: за 2018 год его заработок составил $22 млн. Родители Райана снимают ролики-обзоры, давая ребенку распаковать и поиграть с новыми игрушками. На канал Райана подписаны 17,3 млн человек.

На втором месте — канал американского актера Джейка Пола, его заработок в 2018 году составил $21,5 млн. Число подписчиков составляет 17,5 млн, на своем канале Пол выкладывает свои клипы и пранки. Третье место — у канала Dude Perfect, на котором группа из пяти молодых людей выкладывает видео со спортивными трюками. Число подписчиков канала — 36,8 млн человек, заработок за год составил $20 млн.

Четвертое место занял британец Дэн Миддлтон и его канал DanTDM: молодой человек специализируется на обзорах видеоигр. На канал Миддлтона подписаны 20,7 млн человек, за год британец заработал $18,5 млн. Пятерку замыкает американский певец и стилист Джеффри Стар и его одноименный канал, на который подписались 11,4 млн человек. По данным Forbes, за год он заработал $18 млн. Стар делает обзоры косметики и одежды.

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В десятку также вошли блогеры Markiplier ($17,5 млн, 22,4 млн подписчиков), Vanoss Gaming ($17 млн, 23,9 млн подписчиков), Jacksepticeye ($16 млн, 20,8 млн подписчиков), PewDiePie ($15,5 млн, 73,5 млн подписчиков) и Logan Paul ($14,5 млн, 18,5 млн подписчиков).

YouTube, Forbes, рейтинг
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