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Маск поднялся на второе место в рейтинге самых богатых людей мира, – Forbes

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Маск поднялся на второе место в рейтинге самых богатых людей мира, – Forbes

В рейтинге самых богатых людей мира продолжаются «американские горки»: на второе место поднялся основатель Tesla Илон Маск, обогнав владельца LVMH Бернара Арно.

Об этом пишет Forbes.

По итогам четверга состояние Маска оценивались в 177,4 млрд долл.

В то же время владелец Dior и Louis Vuitton Арно еще в начале недели возглавлял список самых богатых людей мира, но за последние два дня акции его холдинга LVMH подешевели на 12,6%, а состояние уменьшилось почти на 21 млрд — до 173,2 млрд долл.

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При этом, основатель Amazon Джефф Безос вернул себе первенство в рейтинге (185,5 млрд долл).

Издание отмечает, что все трое за последние восемь месяцев неоднократно выходили на первое место и теряли этот статус.

«Постоянное перемещение необычное. В течение первых трех десятилетий после того, как Forbes начал отслеживать состояние миллиардеров в 1987 году, только шесть человек имели титул самого богатого человека мира.

Это были японские магнаты в сфере недвижимости Йосиаки Цуцуми и Таикичиро Мори, сооснователь Microsoft Билл Гейтс, инвестор Уоррен Баффет, мексиканский телеком-магнат Карлос Слим и основатель владельца бренда Zara испанец Амансио Ортега», — пишет Forbes.

Forbes, Илон Маск, рейтинг
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