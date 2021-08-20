Маск поднялся на второе место в рейтинге самых богатых людей мира, – Forbes

В рейтинге самых богатых людей мира продолжаются «американские горки»: на второе место поднялся основатель Tesla Илон Маск, обогнав владельца LVMH Бернара Арно.
Об этом пишет Forbes.
По итогам четверга состояние Маска оценивались в 177,4 млрд долл.
В то же время владелец Dior и Louis Vuitton Арно еще в начале недели возглавлял список самых богатых людей мира, но за последние два дня акции его холдинга LVMH подешевели на 12,6%, а состояние уменьшилось почти на 21 млрд — до 173,2 млрд долл.
При этом, основатель Amazon Джефф Безос вернул себе первенство в рейтинге (185,5 млрд долл).
Издание отмечает, что все трое за последние восемь месяцев неоднократно выходили на первое место и теряли этот статус.
«Постоянное перемещение необычное. В течение первых трех десятилетий после того, как Forbes начал отслеживать состояние миллиардеров в 1987 году, только шесть человек имели титул самого богатого человека мира.
Это были японские магнаты в сфере недвижимости Йосиаки Цуцуми и Таикичиро Мори, сооснователь Microsoft Билл Гейтс, инвестор Уоррен Баффет, мексиканский телеком-магнат Карлос Слим и основатель владельца бренда Zara испанец Амансио Ортега», — пишет Forbes.
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