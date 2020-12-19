Шестилетняя россиянка попала в топ-10 высокооплачиваемых блогеров

Американский Forbes представил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров. В топ-10 попала шестилетняя Анастасия Радзинская из России, она заняла седьмое место.
По данным журнала, доход девочки составил $18,5 млн. У ее канала более 190 млн подписчиков, общее число просмотров ее роликов составило 39 млрд раз.
Youtube-канал Радзинской называется Like Nastya. В своих видео девочка с отцом играют в Lego, занимаются домашними делами и объясняют информацию о вирусах. «Видео красочные, выразительные и не содержат особого сложного языка», — отмечает журнал.
Радзинская попадает в рейтинг второй год подряд. В 2019 году она заняла в списке третью строку с доходом $18 млн.
Первое место, как и годом ранее, занял Райан Каджи. Доход девятилетнего мальчика составил $29,5 млн. По данным Forbes, основную их часть принесли лицензионные сделки на более чем 5 тыс. продуктов бренда Ryan’s World.
На второй строке оказался Джимми Дональдсон (Mr. Beast) с доходом $24 млн. «Его видео представляют собой смесь трюков и юмора: за последние 12 месяцев он заморозил себя во льду, 1000 раз прокатился на колесе обозрения и построил самую большую башню из Lego за всю историю», — отмечает Forbes. Третью строку заняли создатели канала Dude Perfect $23 млн.
В топ-10 также вошли дуэт американских комиков Rhett and Link, блогеры Марк Фишбах (Markiplier), Престон Арсемент, Стевин Джон (Blippi), Дэвид Добрик и Джефри Стар. По подсчетам Forbes, их совокупный доход с 1 июня 2019 года по 1 июня 2020 составил около $211 млн, что на 30% больше, чем в предыдущем году.
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