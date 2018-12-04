Полиция изъяла в епархиях УПЦ флешки с колядками

Сотрудники правоохранительных органов завершили обыски в восьми епархиях Украинской православной церкви (УПЦ) на территории Житомирской области, а также киевской типографии, во время которых были изъяты флеш-накопители информации, компьютерная техника и печатные издания. Об этом сообщила во вторник глава отдела коммуникации главного управления Национальной полиции в Житомирской области Алла Ващенко.
«Изъято значительное количество электронных носителей информации: флеш-накопители, компьютеры, а также печатная литература», — цитирует ее информагентство УНН. По ее словам, обыски происходили на основании судебного решения в рамках дела по статье «нарушение равноправия граждан по признакам расовой, национальной принадлежности или религиозных или других признаков».
В свою очередь представители церкви отрицают, что они причастны к изготовлению и распространению каких-либо материалов, которые могут разжигать вражду на религиозной основе. В комментарии журналистам архиерейский наместник Кресто-Воздвиженского храма Житомира Сергей Грицаюк подчеркнул, что на изъятых накопителях находятся «колядки и церковные концерты».
«Мы никогда никого ни к чему не призывали. Почему это связано именно с нашей епархией, до этих пор мне непонятно. У нас есть конституция, у нас есть свобода слова, у нас есть свободное вероисповедание веры Христовой, веры православной», — заявил митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим.
Он выразил недоумение в связи с этими действиями правоохранителей. «Я не знаю, чьи это приказы выполняются и зачем сегодня, если мы хотим найти пути единения, пути налаживания отношений в межконфессионной нашей жизни».
Отметим, что в последнее время в Украине представители УПЦ пользуются повышенным вниманием правоохранителей. Так, на прошлой неделе обыски прошли и у настоятеля Киево-Печерской Лавры митрополита Павла.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016