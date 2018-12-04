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Полиция изъяла в епархиях УПЦ флешки с колядками

2026
Полиция изъяла в епархиях УПЦ флешки с колядками

Сотрудники правоохранительных органов завершили обыски в восьми епархиях Украинской православной церкви (УПЦ) на территории Житомирской области, а также киевской типографии, во время которых были изъяты флеш-накопители информации, компьютерная техника и печатные издания. Об этом сообщила во вторник глава отдела коммуникации главного управления Национальной полиции в Житомирской области Алла Ващенко.

«Изъято значительное количество электронных носителей информации: флеш-накопители, компьютеры, а также печатная литература», — цитирует ее информагентство УНН. По ее словам, обыски происходили на основании судебного решения в рамках дела по статье «нарушение равноправия граждан по признакам расовой, национальной принадлежности или религиозных или других признаков».

В свою очередь представители церкви отрицают, что они причастны к изготовлению и распространению каких-либо материалов, которые могут разжигать вражду на религиозной основе. В комментарии журналистам архиерейский наместник Кресто-Воздвиженского храма Житомира Сергей Грицаюк подчеркнул, что на изъятых накопителях находятся «колядки и церковные концерты».

«Мы никогда никого ни к чему не призывали. Почему это связано именно с нашей епархией, до этих пор мне непонятно. У нас есть конституция, у нас есть свобода слова, у нас есть свободное вероисповедание веры Христовой, веры православной», — заявил митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим.

Он выразил недоумение в связи с этими действиями правоохранителей. «Я не знаю, чьи это приказы выполняются и зачем сегодня, если мы хотим найти пути единения, пути налаживания отношений в межконфессионной нашей жизни».

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Отметим, что в последнее время в Украине представители УПЦ пользуются повышенным вниманием правоохранителей. Так, на прошлой неделе обыски прошли и у настоятеля Киево-Печерской Лавры митрополита Павла.

УПЦ
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