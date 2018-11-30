К наместнику Киево-Печерской лавры Павлу пришла СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски по месту проживания наместника Киево-Печерской лавры митрополита Украинской православной церкви Павла в рамках дела о разжигании межконфессиональной вражды.
«СБУ проводит обыски по месту проживания предстоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии (ст.161 УК). Дело фактовое», — сообщили в пятницу утром в СБ Украины.
Обыски также проходят в загородном хозяйстве Киево-Печерской лавры, расположенном в селе Вороньков Киевской области.
Об этом СМИ в пятницу сообщила пресс-секретарь наместника обители.
«Обыски проходят в хозяйстве», — сказала она, уточнив что они начались в 08:00.
Наместника лавры митрополита Павла на месте проведения обысков нет, отметила пресс-секретарь. «Там только сотрудники хозяйства», — уточнила она. Пока, по ее словам, никаких обвинений силовики не предъявили.
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