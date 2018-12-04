Новая башня Кремля. Чем Трампу грозят признания бывшего адвоката

У России, по-видимому, были финансовые рычаги влияния на Дональда Трампа во время президентской кампании 2016 года – это следует из признаний его бывшего адвоката и советника Майкла Коэна, когда-то одного из ближайших сподвижников нынешнего президента США. Демократы, которые получат контроль над Палатой представителей в январе 2019-го, уже обещают Трампу уделить этим новостям самое пристальное внимание. Между тем признания Коэна скорее делают актуальной старую теорию: Трамп хотел использовать избирательную кампанию для продвижения собственных бизнес-интересов и не рассчитывал на победу всерьез.

Ложь для Конгресса

Нынешний скандал вырос из письменных показаний, которые Майкл Коэн дал американскому Конгрессу в сентябре 2017 года. Тогда он уверял, что Трамп когда-то действительно рассматривал возможность строительства Trump Tower в Москве, но все переговоры на эту тему были свернуты в январе 2016 года, то есть за несколько месяцев до первых внутрипартийных выборов в Республиканской партии.

Теперь же представители Коэна заявляют, что на самом деле переговоры о строительстве объектов в Москве шли и в июне 2016 года, а сам Коэн состоял в переписке с офисом пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова и информировал босса о ходе переговоров. Обсуждалась даже поездка Трампа в Москву летом того же года, для нее уже подбирали даты.

Про показания 2017 года адвокаты Коэна отдельно отметили: готовясь к выступлению перед Конгрессом, где Коэн намеревался солгать, юрист поддерживал тесную связь с соратниками Трампа. Однако это заявление сформулировано таким образом, чтобы нельзя было сказать, что Коэн получил от Трампа прямое указание обмануть американских законодателей: «Коэн знал о позиции президента и пытался ее придерживаться». Это значит, что доказательств нет и Коэн, скорее всего, действовал исходя из своего понимания лояльности.

В ответ Трамп назвал Коэна «слабым» и «не очень умным» человеком. По словам американского президента, его бывшему соратнику грозит большой тюремный срок и он хочет сократить его, придумывая небылицы. «Даже если бы я сделал это [построил небоскреб], ничего страшного бы не было. Я не только вел кампанию, но и занимался бизнесом. У меня был немалый шанс проиграть, и тогда бы я вернулся в бизнес – а зачем мне упускать возможности?» – объяснился Трамп.

Однако такое объяснение вряд ли устроит комиссию бывшего генпрокурора Мюллера, которая обнаружила ложь в показаниях Коэна. Коэн уверял, что решил написать Пескову, потому что на строительство небоскреба нужно разрешение российского правительства, но ответ получен не был, и переговоры прекратились. Теперь расследование Мюллера показало, что ответ все-таки был.

Помощница Пескова написала Коэну, они созвонились и проговорили 20 минут: американец изложил ей детали проекта и попросил помощи в оформлении документов и финансировании. Та обещала передать информацию своим коллегам в России. Больше контактов с российскими властями не было, однако еще в июне 2016-го Коэн обсуждал с коллегами, как бы добиться разрешения на стройку в Москве.

Внимание критиков президента и следователей комиссии Мюллера в этой связи привлекают два момента. Первый: в том же месяце произошла знаменитая «встреча с русскими в Тrump Tower», на которую ближайшие соратники Трампа приехали за компроматом на Хиллари Клинтон. Как вспоминал сын президента Дональд Трамп-младший, весь разговор в итоге был о «законе Магнитского» и никакой полезной информации предоставлено не было. Это, однако, еще предстоит проверить.

Второй момент: месяц спустя, в июле, в США прошел съезд Республиканской партии, где Дональд Трамп официально стал кандидатом в президенты от республиканцев. Там же была принята новая партийная программа, из которой по настоянию соратников Трампа исключили пункт о поставках оружия Украине.

Критики американского президента считают, что, вполне возможно, именно этим жестом и встречей в небоскребе Трамп хотел завоевать расположение российских властей и получить разрешение на постройку своей башни в Москве. На оба вопроса обратила внимание комиссия Мюллера – объяснений планируют потребовать лично от Трампа.

Песков уже сказал о содержании письма Коэна. По его словам, представители администрации президента пояснили американцу, что не занимаются строительством, и предложили ему приехать на Петербургский экономический форум. Тот не ответил, и контакты прекратились.

Эпизод с небоскребом не единственная претензия, которая есть к Трампу у критиков. Вызывает вопросы и назначение руководителем предвыборного штаба Пола Манафорта: юриста, представлявшего интересы украинского президента Виктора Януковича и готового консультировать российских бизнесменов вроде Олега Дерипаски. Не было ли и здесь желания произвести впечатление на Москву?

Кроме того, американские власти уверены, что Россия в 2016 году организовала масштабное вмешательство в президентские выборы – и вопрос о связи этой кампании и бизнес-интересов Трампа требует отдельного изучения. Следователям предстоит выяснить, знал ли будущий президент, что российские хакеры взламывают переписку штаба Демократической партии, и поддерживал ли с ними связь через своих приближенных.

Адвокат президента

Решение Коэна изменить показания может больно ударить по президенту – он прекрасно знаком с внутренней кухней и президентской кампании, и бизнеса Трампа. За годы совместной работы Коэн получил произвище «питбуль Трампа» – он грозил исками неугодным боссу людям, ругал излишне критичных журналистов, обещал даже заслонить Трампа своим телом от пули.

Во время предвыборной кампании Коэн тоже выполнял важные задачи. Например, платил деньги женщинам, заявлявшим о сексуальных связях с магнатом, чтобы их истории не стали достоянием общественности.

По данным CNN, Коэн долго оставался верен Трампу – он предполагал, что начальник защитит его от претензий правоохранительных органов с помощью президентского помилования в обмен, например, на обман законодателей. Даже когда в апреле 2018 года ФБР пришло к Коэну с обыском, ему якобы сказали: босс прикроет.

Поначалу казалось, что все так и будет: после обысков президент вступился за юриста и назвал рейд спецслужб «нападением на страну». Но спустя некоторое время Трамп пояснил: Коэн работал с ним мало и вообще слишком большой роли не играл. Вполне возможно, что именно тогда юрист понял, что президент хочет сделать из него крайнего, и отказал своему боссу в лояльности.

Уже в августе 2018-го Коэн под присягой обвинил Трампа в том, что тот приказал ему заплатить женщинам за молчание о сексуальных связях с целью повлиять на исход выборов, то есть нарушил закон. Нынешнее признание важно не только появлением дополнительных свидетельств против президента, но и тем, что Коэн теперь официально сотрудничает с Мюллером.

Приговор Коэну ожидается 12 декабря, но его сотрудничество с Мюллером будет продолжаться, и финальный отчет о вмешательстве России в выборы и вероятном сговоре Трампа и Москвы наверняка значительно пополнится благодаря знаниям преданного «питбуля».

Наказание победой

Все эти обвинения на первый взгляд действительно выглядят шокирующими – неужели Трампу так нужно было разрабатывать бизнес-планы в отношении одного из основных стратегических противников в разгар президентской кампании?

Но такой неразборчивости можно найти довольно логичное объяснение, изложенное писателем Майклом Вулфом в книге «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа». Если представить, что республиканец, известный своими яркими выходками, действительно хотел не стать президентом США, а использовать выборы как идеальную платформу для саморекламы, все встает на свои места.

Трамп прекрасно подготовился к поражению: вплоть до дня голосования он повторял, что вполне может не принять результаты выборов, если не выиграет их, и начать долгие судебные тяжбы. В октябре 2016-го, за пару недель до голосования, Трамп планировал запуск собственной телевизионной сети, которая вполне могла принести ему десятки миллионов долларов.

В эту теорию укладывается и другой факт – одним из значительных источников дохода для Трампа в 2015 и 2016 годах было лицензирование права использовать свое имя на отелях, гольф-клубах и коттеджных поселках. Внутри США у него было все в порядке с узнаваемостью и до президентской кампании, но участие в выборах сделало его звездой по всему миру, что чрезвычайно важно для такого рода бизнеса – за те же 2015 и 2016 годы объекты в одиннадцати странах мира принесли магнату $59 млн.

Трамп открыто заявлял, что и работа президента кажется ему сложной – возможно, именно поэтому примерно четвертую часть своего президентского срока он проводит в гольф-клубах, названных в его честь.

Конечно, нельзя точно утверждать, что Трамп не хотел и не планировал становиться президентом. Тем не менее к поражению он подготовился блестяще – в отличие от Хиллари Клинтон, которая после проигрыша надолго исчезла, чтобы прийти в себя. А вот к президентству Дональд Трамп, кажется, готовился не столь тщательно – после его прихода к власти прошло почти два года, и все это время его преследует беспрецедентное количество скандалов. Прошлое Трампа с сомнительными встречами, любовными связями и предавшими союзниками догоняет, но никак не догонит американского президента – рейтинг 42% остается вполне достойным.

Битва секретов и сенаторов

Однако новое признание Коэна может переломить этот тренд. Если предыдущие обвинения в адрес Трампа – в частности, о выплатах женщинам за молчание – касались исключительно процессуальных вопросов ведения избирательной кампании, то теперь речь идет о взаимодействии штаба Трампа с Россией.

Вокруг американского президента сгущается идеальный шторм: самый информированный источник начал давать показания по самой опасной для Трампа теме. Кроме того, Коэн не просто сказал что-то, что считал нужным, а заключил сделку со следствием. Это значит, что он должен будет раскрыть все, что ему известно о сомнительном или незаконном поведении американского лидера – и «дело московского небоскреба» может померкнуть в сравнении с грядущими признаниями когда-то одного из самых преданных Трампу людей.

Сам американский президент, кажется, понимает масштаб своих будущих проблем. Судя по свидетельствам помощников Трампа, он был «одержим» случившимся и возмущался всю дорогу до Аргентины, куда американская делегация отправилась для участия в саммите G20.

Там же на борту было принято решение не проводить запланированную встречу с российским президентом Владимиром Путиным – логичное, потому что в нынешней ситуации любой исход переговоров только добавил бы Трампу проблем. Госсекретарь Майк Помпео поспешил объяснить, что отмена связана исключительно с инцидентом в Керченском проливе, но хронология событий явно показывает, что признания Коэна тут тоже учитывались.

Показательно, что уже второй раз подряд перед полноценной встречей Путина и Трампа появляется информация, делающая эти переговоры куда более болезненными для американского президента. В прошлый раз, перед саммитом в Хельсинки в июле 2018-го, было опубликовано обвинительное заключение против двенадцати российских «офицеров ГРУ», взломавших переписку штаба Демократической партии.

В воздухе повисла еще одна угроза: незадолго до признаний Коэна Трамп и его адвокаты отправили комиссии Мюллера письменные ответы на вопросы следствия. Если выяснится, что изложенная там версия событий не совпадает с признаниями Коэна, это даст следователям шанс обвинить Трампа в препятствовании правосудию.

Ближайшие недели должны дать ответ на вопрос, насколько опасно реальное положение Трампа. Ставки повышены максимально: у следователей есть Коэн и, соответственно, все секреты американского президента. А у Трампа есть контролируемый республиканцами Сенат, который пойдет на импичмент только в крайнем случае. Самую масштабную битву 45-го президента США можно будет наблюдать уже совсем скоро.

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