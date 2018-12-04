В Одессе на месяц останавливают все строительство

Строительные работы в Одессе приостановят на месяц и проведут проверки разрешительной документации застройщиков. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на брифинге, передает «Интерфакс-Украина».
«Я сегодня попросил губернатора в рамках его полномочий и министра внутренних дел провести остановку всего строительства, провести проверки документов, причем начать это буквально через неделю. За неделю мы предложим алгоритм, и все строители должны показать свои документы. Начнем с Одессы, а потом далее», — сказал он.
По словам генпрокурора, насилие на улицах связано, в частности, с незаконной деятельностью застройщиков.
«Во многих случаях насилие на улицах происходит из-за противостояния разных застройщиков. Нужно разобраться, почему вокруг строительства столько полукриминальной и криминальной активности. Ответ очевиден: большинство застройщиков не имеет полного пакета документов и пользуется приближенностью к власти, чтобы получить кусок земли», — сказал он.
Луценко также считает, что руководитель ГАСИ Алексей Кудрявцев подвергается атакам после введения электронной системы разрешительной документации и ряда кадровых решений.
По его словам, введение электронной системы рассмотрения разрешительной документации на строительство уменьшает коррупционные риски в сфере строительства.
Генпрокурор также напомнил, что уже задержаны на взятках трое руководителей областных ГАСИ и один из них отстранен от должности.
По данным сайта lun.ua, сейчас в Одессе длится строительство более 130 многоквартирных домов.
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