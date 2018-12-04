Всемирный банк дал прогноз по ценам на нефть на три года

«Цены на нефть в этом году повысились и остаются волатильными на фоне исторически рекордного уровня добычи нефти в России. В 2018 году цена нефти марки Brent колебалась от $59 до $86 за барр. Объявление о санкциях США против Ирана и сокращение добычи нефти в Венесуэле способствовали росту цен в сентябре и начале октября», — указывается в докладе.
Однако в начале ноября цены резко упали после того, как США заявили о том, что восемь стран, включая Индию и Китай, могут закупать нефть у Ирана, несмотря на американские санкции.
В связи с этим, во Всемирном банке считают, что вскоре нехватка предложения может смениться избытком, учитывая повышение добычи нефти в США и увеличение объема добычи странами ОПЕК. «В октябре объем добычи нефти в России достиг исторически рекордного уровня — 11,4 млн барр. в сутки», — подчеркивается в докладе.
Отметим, что накануне представитель Ирана в ОПЕК Каземпур Ардебили сообщил, что цена барреля нефти может упасть до $40 в случае, если ее добыча не будет ограничена.
В Вене 6-7 декабря пройдет встреча представителей ОПЕК+, на которой будет обсуждаться уровень добычи нефти в 2019 году.
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