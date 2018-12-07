В очередной области Украины запретили фильмы и песни на русском языке

Ивано-Франковский областной совет поддержал мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории области. Как передает УНИАН, соответствующее решение сегодня на сессии поддержали 68 депутатов, трое не голосовали (всего в облсовет избраны 84 депутата).

Согласно решению, мораторий вводится на публичное использование русскоязычного культурного продукта агрессора в любых формах на территории Ивано-Франковской области «до момента полного прекращения оккупации территории Украины».

Под понятием «русскоязычный продукт агрессора» понимаются песни, фильмы, музыка, которые производятся, продуцируются российскими гражданами или фирмами.

В решении отмечается, что мораторий вводится во избежание эскалации напряженности в обществе и для недопущения разжигания межнациональной розни, для защиты украинского информационного пространства от гибридных воздействий государства-агрессора и преодоления последствий длительной языковой русификации.

Также облсовет рекомендовал органам местного самоуправления принять аналогичное решение.

Ранее мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта ввели во Львовской и Житомирской областях.