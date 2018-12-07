Украина исчерпала большинство квот на поставку продуктов в ЕС

Украинские производители полностью исчерпали дополнительные торговые квоты, которые предоставлялись с 1 октября 2018 года по 30 сентября 2019 года на экспорт меда и обработанных томатов в Европейский Союз. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба министерства аграрной политики и продовольствия.

«На 100% исчерпаны тарифные квоты ЕС на импорт ряда украинский аграрных и пищевых товаров. При этом уже использованы объемы дополнительных торговых преференций, которые предоставлялись с 1 октября 2018 года по 30 сентября 2019 года на мед и обработанные томаты», — отмечается в сообщении.

По словам замминистра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции Ольги Трофимцевой, украинские производители все более активно пользуются импортными тарифными квотами, предоставленными ЕС. «По состоянию на 4 декабря полностью исчерпаны объемы квот на украинский мед, солод и пшеничную клетчатку, крахмал, обработанные томаты, виноградные и яблочные соки, пшеницу, кукурузу, ячменную крупу и муку, сливочное масло и пасты, а также мясо птицы», — цитирует пресс-служба Трофимцеву.

Кроме того, по ее словам, на 97,7% использованы квоты на чеснок и на 99,4% — на продукты переработки солода и крахмала. При этом не использованными остаются торговые преференции на сахарные сиропы, грибы и обработанную продукцию из сливочного масла.

Год назад Европейский союз обещал, что для украинских агропроизводителей будут увеличиваться тарифные квоты для 18 товарных групп в среднем на 10% в год в течение пяти лет.