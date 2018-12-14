Мининфраструктуры подало в Кабмин предложение о прекращении железнодорожного сообщения с РФ

Министерство инфраструктуры внесло в Кабинет Министров Украины предложение о прекращении железнодорожного сообщения с Россией. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
«Мы внесли соответствующее предложение на рассмотрение Кабинета Министров, мы его обосновали с нашей точки зрения. Ждем ответ. Решение пока нет», — сказал Омелян.
Он также отметил, что ему неизвестно, когда именно может состояться рассмотрение этого вопроса и прекращение железнодорожного сообщения между Украиной и Россией.
«Я не могу предвидеть следующее. Я несу ответственность за свое ведомство и отчитываюсь о том, что я сделал. Я не глава правительства или человек, который решает вопросы единолично, связанные с Кабинетом Министров — это коллегиальный орган», — сообщил Омелян.
Отметим, что еще в августе Мининфраструктуры не исключило прекращения железнодорожного сообщения с РФ.
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