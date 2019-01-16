Пассажиропоток в направлении РФ упал за год на 15%

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что по итогам 2018 года пассажиропоток в направлении России упал на 15 процентов — «если в Россию не более 16%, то в обратном направлении более 15%». Об этом он заявил в эфире телеканала «Прямой».
«Это объективная реальность. Я рад, что украинцы физически выбирают направление ЕС без указаний или искусственных мер. Мы со своей стороны всячески развиваем направление железнодорожного сообщения с ЕС.
Более 20 поездов запущено за очень короткий период времени и мы развиваем, как Польшу, так и Венгрию в дальнейшем. В этом году, надеюсь, словацкое направление запустим. Это только начало истории», — отметил Омелян.
Напомним, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что железнодорожное сообщение Украины с Российской Федерацией будет непременно прекращено.
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