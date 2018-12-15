Порошенко лично поедет в Стамбул за Томосом

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поедет в Константинополь (Стамбул) вместе с новоизбранным предстоятелем Поместной православной церкви в Украине митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием для получения Томоса.

Порошенко, выступая на Софийской площади в Киеве и представляя новоизбранного предстоятеля новой Поместной православной церкви в Украине митрополита Епифания, сказал: «Вместе с Украинским президентом поедет в Константинополь в начале января и получит долгожданный Томос».

Напомним, что сегодня, 15 декабря, на Объединительном соборе в Киеве епископы избрали главу поместной украинской православной церкви.