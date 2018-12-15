Объединительный собор избрал главу новой церкви

Сегодня, 15 декабря, на Объединительном соборе в Киеве епископы избрали главу поместной украинской православной церкви. Им стал епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифаний.
Как сообщают СМИ, всего в соборе принимали участие 190 человек. Больше всего представителей УПЦ КП: в состав делегации вошли 42 архиерея и с ними по одному священнику и мирянину. В общем 126 делегатов. Каждый епископ УПЦ МП также пришел со священником и мирянином, всего — 30 человек. Украинская автокефальная православная церковь подтвердила участие 12 епископов (вместе со священниками и мирянами — 36 делегатов).
Голосование проходило в два тура.
Теперь Епифаний, как было анонсировано ранее, получит томос об автокефалии поместной украинской православной церкви.
После принятия решения Собора на Софийскую площадь вышли представители церквей и президент Петр Порошенко, который сообщил новость тем, кто ожидал там решения Собора с утра субботы.
В ответ собравшиеся на площади выкрикивали «Слава! Слава!».
Митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний входит в ближайшее окружение Филарета. Именно он является фактической «десницей» Филарета — патриаршим наместником.
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