Большинство киевлян считают «томос-тур» Порошенко предвыборной агитацией

Киевляне преимущественно склоняются к мысли, что так называемый «томос-тур» президента Петра Порошенко был средством предвыборной агитации. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.
Так, 38,3% опрошенных выбрали ответ «безусловно, средство предвыборной агитации» Порошенко, 21% считают, что «томос-тур» в равной степени средство популяризации новой церкви и средство предвыборной агитации, 13,9% заявили, что это в большей степени, средство предвыборной агитации, но частично — средство популяризации ПЦУ.
Исключительно как средство популяризации ПЦУ «томос-тур» назвали только 11,2% опрошенных.
Опрос проводился с 19 января по 4 февраля 2019 по заказу клиента.
Напомним, что президент Петр Порошенко в течение всего января посещал различные регионы Украины представляя текст томоса, который Констатинопольский патриархат дал новосозданной Православной церкви Украины.
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