Бывший посол США назвал цель антироссийских санкций

Целью экономических санкций против Москвы является стремление Вашингтона лишить Россию сильной армии и морского флота. Об этом заявил экс-посол США на Украине Джон Хербст в эфире телеканала «Прямой».

«Мы хотим, чтобы их экономика была слабее, потому что сильная экономика поддерживает сильную военную мощь», — заявил Хербст.

Он пояснил, что США не хотят, чтобы Россия имела сильную армию и сильный морской флот, поэтому санкции, безусловно, служат интересам Вашингтона.

Хербст также привел данные МВФ, согласно которым, по его словам, ВВП России из-за санкций «теряет больше 1% в год».

При этом экс-посол добавил, что администрация Трампа, куда входят Джон Болтон, Майк Помпео, Джеймс Мэттис, понимают необходимость американской помощи Украине. Он подчеркнул, что Трамп уже перегнал Обаму в области снабжения Украины оружием.