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Жителей Волыни на встречу с Порошенко людей свозили автобусами

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Жителей Волыни на встречу с Порошенко людей свозили автобусами

Представители Гражданской сети ОПОРА зафиксировали, как на встречу президентом Петром Порошенко в Волынской области людей свозили автобусами. Об этом сообщает пресс-служба сети.

«В Луцке во время визита президента наблюдатели ОПОРЫ обнаружили признаки централизованного подвоза сотен волынян к окраинам города, откуда они небольшими группами прибывали на Театральную площадь к Свято-Троицкому собору. Вместе с тем зафиксировали на видео, по меньшей мере, 9 автобусов, которые отвозили людей в районные центры после того, как в городе завершились мероприятия», — говорится в сообщении.

На вопрос, куда автобусы везут людей, сами пассажиры и водители ответили, что в города Нововолынск, Ковель и Горохов.

Также наблюдатель зафиксировал автобусы в городе Киверцы — они сначала привезли волынян в город из других районов и близлежащих сел, а по завершении встречи в местном доме культуры развозили людей.

Присутствующие рассказывали, что есть автобусы из сел Дерно, Журавичи, поселка Цумань, пгт Маневичи и города Луцк.

«На некоторых автобусах даже стояли соответствующие таблички — в частности, был автобус с табличкой „Луцк“ и „Отдел культуры Маневицкой РГА“», — сообщает ОПОРА.

Также отмечается, что в сам дом культуры людей пускали по спискам.

Напомним, что во время так называемого «томос-тура» на Волыни Порошенко рассказывал об украинской церкви, а также об экономических реформах, изменениях в стране и прогнозах на будущее.

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Отмечается, что информация о визите президента впоследствии появилась на ряде сайтов областной, районной и городской власти. На нескольких из них разместили одинаковые новости пресс-службы Порошенко.

В ОПОРЕ напоминают, что Порошенко еще не зарегистрирован кандидатом в президенты, но отмечают, что его рассказы о планах в отношении страны на следующие 5 лет имеют признаки преждевременной агитационной кампании.

Петр Порошенко, Волынь, Томос
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